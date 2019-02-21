برهم صالح يزور العاصمة الفرنسية باريس في الـ26 من الشهر الجاري

2019/02/21 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … ذكرت اعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيزور العاصمة الفرنسية باريس في الـ26 من الشهر الجاري.

وقالت الرئاسة إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، سيلتقي بالرئيس ايمانويل ماكرون على غداء عمل يعقبه مؤتمر صحافي مشترك في اليوم الأول من زيارته لباريس”.

وأضافت الرئاسة “بعد عام من الانتصار على داعش في العراق، يشكل هذا اللقاء فرصة للرئيس ماكرون لتأكيد دعم فرنسا الكامل للعراق لمواجهة التحديات الأمنية وتلك المتصلة بإرساء الاستقرار والحوكمة الجامعة وإعادة إعمار البلاد”.

وقد يتطرق الرئيسان إلى مصير المسلحين الفرنسيين المعتقلين في العراق والذين تطالب باريس بمحاكمتهم حيث هم.

وأورد الإليزيه أن ماكرون يرغب أيضاً في “تشجيع مواصلة حوار مثمر بين بغداد والحكومة الإقليمية في كردستان العراق”.

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