2019/02/21 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، أن فرقها انقذت اربعة اشخاص من تحت الركام بعد انهيار منزلهم عليهم في قضاء الحر بمحافظة كربلاء.وقالت المديرية في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “غيارى الدفاع المدني في كربلاء المقدسة ، تمكنوا من انقاذ اربعة اشخاص من تحت الركام إثر انهيار دار سكني في منطقة الطاقة بقضاء الحر”.واضاف البيان، أن فرقها “طوقت المكان ووضعت علامات لمنع اقتراب المواطنين الى منطقة الخطر”، مشيرا الى “انقاذ اربعة اشخاص وتقديم الاسعافات الاولية، ونقلهم بواسطة عجلات الاسعاف الى مستشفى الحسيني العام لتلقي العلاج “.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:انقاذ اربعة اشخاص من تحت الركام بعد انهيار منزلهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:انقاذ اربعة اشخاص من تحت الركام بعد انهيار منزلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).