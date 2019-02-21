الحلبوسي يزور مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري

2019/02/21 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،صباح اليوم الخميس، مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري للتباحث حول الاوضاع في العراق.

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