اليوم.. انطلاق مباريات الاياب للدور 32 من اليورباليغ

2019/02/21 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الملاعب الاوروبية مساء اليوم الخميس اقامة مباريات اياب دور الثاني والثلاثين من منافسات الدوري الاوروبي بكرة القدم "يورباليغ".

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