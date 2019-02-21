الكشف رسميا عن هاتف Galaxy S10

2019/02/21 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أقامت شركة سامسونج الكورية مؤتمراً صحفياً وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض برشلونة العالمي للجوالات والذي سيعقد رسمياً يوم 29 براير الجاري , وضمن مؤتمرها الصحفي قامت الشركة بالكشف رسمياً عن سلسلة هواتف Galaxy S10 ” جالاكسي اس 10 ” .

وذكرت الشركة الكورية انها ” أطلقت ثلاثة موديلات وهي Galaxy S10 , جالاكسي اس 10 , و Galaxy S10 Plus ” جالاكسي اس 10 بلس ” , بالاضافه الى اصدار Galaxy S10e ” جالاكسي اس 10 اي , مع الاشاره بان هناك نسخه خاصه من الهاتف تدعم تقنيات الجيل الخامس 5G “.

واضافت الشركة، ان ” ما تم عرضة في المؤتمر فإن هذه الهواتف الثلاثة تشترك كثيرًا في الجانب الشكلي الخارجي، لكنها مختلفة من الناحية الداخلية وهنا الكلام عن الهاردوير ، وكما تم تدعيم هذه السلسله بزجاج واقي من نوع Gorilla Glass 6 المصنع من قبل شركة Corning، وداعمة لمعيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث تتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة”.

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