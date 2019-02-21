البعيجي:سيكون لنا موقف إذا عجزت الحكومة عن اخراج الأميركان

2019/02/21 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، الخميس، أن تحالفة والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل قبة البرلمان في بداية الفصل التشريعي المقبل لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي من التواجد الامريكي، مهددا بأن البرلمان سيكون له موقف اذا عجزت الحكومة عن اخراجهم.

وقال البعيجي في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه “يجب على الحكومة متمثلة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من التواجد الامريكي وهل هي من طلبت هذا التواجد ام لا خصوصا بعد تصريح السفارة الامريكية الذي اعلنت بان تواجد القوات الأميركية هو بطلب الحكومة العراقية وخروجهم مرهون بطلب من الحكومة العراقية”.

ودعا البعيجي الحكومة العراقية إلى “الاخذ بعين الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للتواجد الامريكي على اراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع من خلال ابلاغ الجانب الامريكي بالخروج من اراضينا باسرع وقت دون اي قيد او شرط والالتزام بالاتفاقية الامنية التي خرجت بموجبها القوات الامريكية وهم خرقوها من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدموا اي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر”.

ولفت البعيجي إلى أنه “إذا كانت الحكومة عاجزة على ان تخرج القوات الامريكية عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل قبة البرلمان ضد هذا التواجد لاتخاذ كافة الاجرأت لاخراج القوات الامريكية والاجنبية من اراضينا ومهما كان عنوان تواجدها لن نسمح به”.

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