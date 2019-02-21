شاهد .. قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في القدس والضفة

2019/02/21 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الغربية والقدس المحتلتين طالت 17 فلسطينيا.وذكرت وكالة “فلسطين الآن” بأن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم واعتقال

في أنحاء مختلفة من الضفة، تركزت في اللبن الشرقية جنوب نابلس وقلنديا

وبيت فجار وبيت عور التحتا والعيساوية وبني نعيم وبيت لحم وجنين.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة في بيت لحم

وقامت بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في المدينة

واعتقلت أسيرا محررا من منزله، فيما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة بيت

فجار جنوبا.وفي محافظة نابلس اعتقل جنود العدو خمسة شبان من منازلهم في

اللبن الشرقية جنوب نابلس.وفي محافظة رام الله اقتحمت قوات العدو مخيم قلنديا واعتقلت طفلا عقب

دَهم منزل عائلته في المخيم كما اعتقلت اخر من قرية بيت عور التحتا

غرب رام الله، فيما اعتقلت شابا من بلدة بني نعيم في الخليل.

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