الهيئة الوطنية للاستثمار: منح 257 إجازة استثمارية خلال عام 2018

2019/02/21 | 11:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الخميس، أن العام 2018 شهد منح 257 إجازة استثمارية بكلفة تقديرية بلغت اكثر من 8 مليارات دولار متوزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونقلت الهيئة في بيان لها تلقه "الاقتصاد نيوز" قول مصدر إن "تلك الإجازات الاستثمارية توزعت بواقع (88) إجازة منحت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد من هيئات استثمار المحافظات التي تدار من قبلها حسب نظام رقم (2) لسنة 2009 المعدل بسبب عدم تشكيل مجلس ادارة لها و هي ( ديالى ، بابل ، النجف الاشرف ، الديوانية ، ذي قار ، ميسان ، البصرة )".

وأضاف البيان أن "من بين هذه الإجازات (4) إجازات لمشاريع إستراتيجية وبكلفة تزيد عن (3) مليارات دولار".

ولفت البيان الى أن "الأجازات الأستثمارية الممنوحة والبالغة (88) أجازة توزعت على (12) قطاع اقتصادي بواقع (21) أجازة للقطاع التجاري ، أجازة واحدة للقطاع الترفيهي ، أجازة واحدة لقطاع الاتصالات، و(6) أجازات لقطاع التعليم، (4) أجازات للقطاع الخدمي ، (4) أجازات للقطاع الرياضي ، فيما كانت حصة القطاع الزراعي (3) أجازات ، السكني (8) أجازات، السياحي (4) أجازات، الصحي (6) أجازات، الصناعي (16) أجازة ، وكان قطاع الطاقة نصيب من الأجازات حيث بلغت الأجازات الممنوحة لهذا القطاع (14) أجازة بواقع (2) اجازة لمحطات الكهرباء و (12) اجازة للجباية".

واشار المصدر، بحسب البيان، الى أن "عدد الاجازات الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات الاخرى عدا محافظات اقليم كردستان بلغ (169) اجازة بواقع (12) اجازة لهيئة استثمار الانبار و (66) اجازة لهيئة استثمار بغداد و (10) اجازات لهيئة استثمار كربلاء المقدسة و (26) اجازة لهيئة استثمار واسط و(32) اجازة لهيئة استثمار المثنى و(15) اجازة لهيئة استثمار كركوك"، مؤكداً أنه يتم "دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وفقاً لأحكام قانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته، كما يتم التواصل مع المستثمرين لغرض استكمال الوثائق والمتطلبات التي نص عليها قانون الاستثمار والانظمة ذات العلاقة بالتنسيق مع دوائر النافذة الواحدة والاقتصادية والقانونية والفنية في الهيئة والوزارات المختصة (خاصة المالكة للأراضي ) والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".

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