اليوم.. قمتان كرويتان وصراع على صدارة الدوري الممتاز

2019/02/21 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشهد منافسات ختام الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، قمتين كرويتين وصراع على صدارة الدوري.

وستقام خمس مباريات في نفس التوقيت تجمع النجف وضيفه السماوة والصناعات الكهربائية ضد الكهرباء والميناء ومضيفه بغداد، ونفط الجنوب بمواجهة نفط ميسان.وفي صراع الصدارة سيلتقي الكرخ وضيفه الشرطة {المتصدر}.يذكر أنَّ الشرطة يتصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الكرخ المركز الثاني برصيد 36 نقطة.وستجري جميع هذه المباريات في الساعة الثانية و30 دقيقة عصراً.وفي ختام منافسات الجولة سيحتضم ملعب الشعب الدولي ديربي العاصمة وقمة كروية تجمع القوة الجوية والطلبة.ويحتل فريق الجوية المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط خلف المتصدر الشرطة.انتهى

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