مؤتمر وارسو: تناقضات وأبعاد

2019/02/21 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر وارسو المنعقد في 13 و14 شباط/فبراير 2019 و الذي جمع دول عربية شتى مع إسرائيل والولايات المتحدة، لم يكن سوى استمرار

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