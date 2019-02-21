2019/02/21 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة ال جي الكورية عن ثلاثه هواتف جديدة اثنان منها من فئة LG K , وواحد من فئة LG Q , والتي ستشارك الشركة بها ضمن فعاليات معرض برشلونة العالمي للجوالات MWC 2019 , الذي تنطلق فعاليات يوم 29 من الشهر الجاري الجاري .وذكرت الشركة انها ” اعلنت عن كل من LG […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ال جي تكشف عن ثلاث هواتف جديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ال جي تكشف عن ثلاث هواتف جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).