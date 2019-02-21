موسم اتهامات للنهضة التونسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية

2019/02/21 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد عدة اتهامات لحركة “النهضة” (إسلامية) في الآونة الأخيرة بتونس، في قمتها امتلاكها جهازا سريا ضالعا في اغتيال كل من شكري بلعيد

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