الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر قرارا بالتريث في اصدار اوامر تعيينات ذي قار

2019/02/21 | 11:46

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شبكة اخبار الناصرية:

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قرارا يدعو حكومة ذي قار المحلية، الى التريث في اصدار الاوامر الادارية الخاصة بتعيينات المحافظة الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2016.

ووفقا لوثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية، فان القرار جاء لفسح المجال للجنة الامر الديواني رقم (72) لسنة 2018، بمراجعة وتدقيق اجراءات التعيينات بما يتلائم مع التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن.

واضافت الوثيقة، ان اللجان المختصة ستقوم باجراء زيارات ميدانية لمحافظة ذي قار للفترة من السابع عشر من شباط فبراير الحالي وحتى الحادي والعشرين من نفس الشهر للاطلاع على جميع الاوليات المتعلقة بهذا الموضوع.

انتهى، ت ف ع.

شبكة اخبار الناصرية:

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