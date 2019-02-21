مقتل أربعة “دواعش” بعملية تعرضية غربي الانبار

2019/02/21 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الخميس، بأن أربعة من عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي قتلوا بعملية امنية استباقية .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية رصدت عجلة دفع رباعي لعصابات داعش الاجرامية في منطقة صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، وقامت بمتابعتها واستهدافها بأسلحة مختلفة ، ما ادى الى مقتل جميع […]

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