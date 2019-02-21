نزوح عكسي لأهالي الموصل.. رغم اعلان الحكومة القضاء على داعش

2019/02/21 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محليات ,

2019/02/21 13:24

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بغداد- العراق اليوم:

نزح اكثر من 28 الف مواطن الى اقليم كوردستان، للمرة الثانية وبعد عودتهم الى مناطقهم الاصلية في العام الماضي، اغلبهم من اهالي محافظة نينوى، حسب احصائية للمركز المشترك لتنسيق الازمات في حكومة الأقليم.



وقال المركز في تقرير له، تابعته "العراق اليوم"، انه ” تم تسجيل نزوح 28 الف و487 شخصا اغلبهم من محافظة نينوى باتجاه محافظات اقليم كوردستان”. !! ويأتي النزوح العكسي عقب مرور اكثر من عام على اعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، في عموم البلاد.مدير عام المركز المشترك لتنسيق الازمات، هوشنك محمد يقول: “الوضع الامني غير المستبب، واستمرار العمليات الارهابية وعدم وجود الخدمات في المناطق المحررة، هو من اعاق عملية عودة النازحين”.



ويؤكد: ” لقد عاد 27 الف و671 شخصا العام الماضي الى مناطقهم الاصلية من مخيمات اقليم كوردستان”.وأضاف ان ” عدد النازحين في اقليم كوردستان يبلغ مليون و127 الف و400 نازح، 79 بالمائة منهم يسكنون في محافظات اقليم كوردستان بينما 21 بالمائة منهم يسكنون في المخيمات، اغلبهم بمحافظة اربيل وتليها دهوك ومن ثم السليمانية”.وحسب احصاءات المركز المشترك لتنسيق الازمات، ان ” 40 بالمائة من النازحين الساكنين في الاقليم هم من العرب السنة، 30 بالمائة من الايزيديين، 13 بالمائة من الكورد المسلمين، سبعة بالمائة من المسيحيين و10 بالمائة من الشيعة ويليهم الشبك والتركمان مع الارمن”.وهناك 160 شريكا من المنظمات الانسانية في اقليم كوردستان، لتقديم الدعم للنازحين والمهاجرين، من بينهم 43 منظمة داخلية، 103 منظمة دولية مع 14 وكالة تابعة للامم المتحدة.هذا، وقد نزح ستة ملايين شخص في منتصف عام 2014 بعد سيطرة “داعش” على عدد من مدن المحافظات العراقية، ليعود اكثر من اربعة ملايين شخص الى مناطقهم الاصلية فيما بعد.

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