بغداد| المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يقر توصيات أهمها بشأن الموصل

2019/02/21 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، فيما اقر عددا من التوصيات أهمها بشأن مدينة الموصل

مكتب عبد

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