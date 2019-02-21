مسؤول محلي: عبور 10 شاحنات محملة بمسلحي داعش وعوائلهم من سوريا للانبار

2019/02/21 | 11:51

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بغداد اليوم - الانبار

كشف مسؤول محلي في الانبار ، الخميس 21 شباط 2019، عن عبور 10 شاحنات محملة بمسلحي داعش وعوائلهم من سوريا للعراق.

واوضح المسؤول في تصريح نقله موقع العربية نت ان " 10 شاحنات محملة بمسلحي داعش وعوائلهم غالبيتهم عراقيين عبرت من سوريا للعراق في اطار اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية".

واضاف ان " الجيش العراقي هو من تسلم الموجودين في الشاحنات".

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر عسكري ، الخميس 21 شباط 2019، عن الاجراءات التي تحرك الجيش العراقي لتنفيذها بعد تسلمه الدواعش العراقيين الـ 150 من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " معظم هؤلاء الدواعش خطرون ونفذوا

بغداد اليوم - ديالى

كشف عواد الربيعي رئيس اللجنة الامنية في مجلس ابي صيدا في محافظة ديالى، الخميس، 21 شباط، 2019، خفايا الحوض الساخن شمال شرق المحافظة، فيما اشار الى اسباب بقاء التنظيمات المتطرفة رغم تنفيذ اكثر من (30)، عملية خلال السنوات الـ5 الم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر صحفية ، الخميس 21 شباط 2019، عن تسلم الجيش العراقي عدداً كبيراً من مسلحي داعش بينهم قادة من قوات سوريا الديمقراطية.

واوضح قناة العربية في خبر عاجل نقلاً عن قيادي في حشد الانبار ان " الجيش العراقي تسلم ب

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