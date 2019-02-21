2019/02/21 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمدة شهر كامل فعاليات مهرجان «بينالي الشارقة» للأطفال في دورته السادسة، ويعرض المهرجان 48 عملا فنيا واختراعا من ست دول عربية وأجنبية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و18 عامًا.

ورسم أطفال «بينالي الشارقة» على أوراقهم ما يحتاجونه في واقعهم أملاً منهم في أن يروا أحلامهم تتحقق.

وقالت ريم بنت كرم، رئيس مهرجان بينالي الشارقة للأطفال، إن المهرجان يأتي في إطار معرفة الثقافات للأطفال في كافة البلدان، والوقوف على معرفة مدى تأثر كل طفل بدولته.

وتقول الطفلة علياء العبيدلي، إحدى المشاركات، إن المهرجان مكنها من العمل على مشروعها الخاص في مجال الزراعة.



بينما أكدت الطفلة تيم عمر، إحدى المشاركات من العراق، أن المهرجان وفر لها فرصة اختراع لعبة جديدة وهي التزلج على الرمال.

ويسعى بينالي الشارقة إلى تنشيط أفكار صغيرة قد تكون خطوة أولى لكثير من الأطفال المبدعين والمستكشفين ليكونوا مخترعي المستقبل.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان بينالي الشارقة: خطوة أولى في حياة الأطفال المبدعين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان بينالي الشارقة: خطوة أولى في حياة الأطفال المبدعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).