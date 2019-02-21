2019/02/21 | 11:52

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شرطة ميونيخ: نشر عدد كبير من قوات الأمن في المدينة بعد أنباء عن إطلاق نار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ميونيخ: نشر عدد كبير من قوات الأمن في المدينة بعد أنباء عن إطلاق نار قناة الغد.

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