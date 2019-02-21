2019/02/21 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن واشنطن وبكين يعملان على مذكرات تفاهم مشتركة عديدة قد تساهم في تشكيل قواعد اتفاق تجاري بينهما.





وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الخميس إن المذكرات ستغطي مناطق الزراعة والنقل التكنولوجي والخدمات والملكية الفكرية.





وأضافت المصادر أن آلية الإنفاذ لاتزال غير واضحة، ولكنها من المتحمل أن تكون بمثابة تهديد بإعادة تطبيق التعريفات الجمركية حالة عدم استيفاء الشروط.





وفي الأسبوع الجاري تقوم الولايات المتحدة والصين بالجولة السادسة من المباحثات التجارية المشتركة وذلك في واشنطن.





وتابعت المصادر أنه من غير المتوقع أن يتم إحداث طفرة في المباحثات التي يتم إجرائها في الأسبوع الجاري في واشنطن، وذلك فيما يتعلق بالقضايا الهيكلية الرئيسية، لكن هناك اتجاه لتمديد فترة الهدنة التجارية.





ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة في 1 مارس المقبل، والتي تقتضي وقف تنفيذ مزيد من التعريفات الجمركية ومحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري.





وقال مصدر آخر إن هناك احتمالات بأن يتم لقاء بين رئيس مجلس الدولة الصيني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً الجمعة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة:واشنطن وبكين يعملان على مذكرات تفاهم مشتركة لتسوية اتفاق تجاري) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة:واشنطن وبكين يعملان على مذكرات تفاهم مشتركة لتسوية اتفاق تجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).