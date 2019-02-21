2019/02/21 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب إعلان بيانات اقتصادية والتطورات التجارية العالمية.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" مُسجلاً 371.5 نقطة، فيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% عند 7210.4 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنحو 0.3% عند 11441.1 نقطة، فيما صعد مؤشر كاك" الفرنسي بنسبة 0.08% مُسجلاً 5199.1 نقطة.





وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1356 دولار.





ولاتزال المباحثات التجارية التي تُجرى في الوقت الحالي بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن مستمرة، حيث يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات الجولة السادسة بين أكبر اقتصادين في العالم.





وحذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشكل رسمي من إمكانية خفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة مع المخاطر المتزايدة التي قد تواجها الدولة حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الإنتاج الصناعي والخدمي في منطقة اليورو وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب بيانات اقراض القطاع العام في المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).