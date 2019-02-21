الاتحاد الكردستاني يحذر من مخاطر

2019/02/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، اليوم الخميس، من مخاطر التيار السلفي على المجتمع في اقليم كردستان، مشيرا الى قدرة التيار على تنفيذ

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