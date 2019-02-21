الكهرباء تكشف انتاج الطاقة من المحطات التوليدية في عموم البلاد تجاوز حاليا الـ 13 الف ميغاواط

2019/02/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن حجم انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد يساعد على تجهيز المواطنين بمدد تتراوح بين 20 و 24 ساعة. وقال الناطق باسم

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