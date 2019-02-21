2019/02/21 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية النيابية: العراق بحاجة الى بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات

العراقاقتصاد

التربية النيابية: العراق بحاجة الى بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات

الخميس 21 فبراير 2019 - 11:32

الصورة من الارشيف

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن حاجة العراق الى بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات، لافتة الى ان المبلغ المقدر لبناء المدرسة الواحدة وصل الى مليار و700 مليون دينار.

وقال عضو اللجنة قصي محسن في تصريح صحفي ان "الموازنة خصصت مبلغ تريليون دينار لبناء المدارس، لكن الاولوية ستكون للمدارس ذات نسب الانجاز المتقدمة، وهناك خلاف على سعر بناء المدرسة حيث ينص التندر بحسب وزارة التخطيط على ان بناء المدرسة يكلف مليار و 700 مليون دينار، وبالتالي فهو مبلغ كبير مقارنة بالحاجة الماسة الى المدارس والمبلغ المخصص لبنائها".



واضاف ان "العراق يحتاج الى 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات، في حين ان محافظة ذي قار تحتاج لوحدها الى ثلاثة الاف مدرسة للقضاء على الدوام الرباعي والثلاثي".



واوضح محسن، ان "المبلغ المخصص لبناء المدارس قد لايكفي لبناء 800 مدرسة في عموم العراق، ولكن في حال تخفيضه الى 600 مليون دينار، فأن العراق قد يبني اكثر من الف مدرسة وهو رقم جيد لو تحقق خلال عام واحد".



انتهى .



م ك

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: العراق بحاجة الى بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: العراق بحاجة الى بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).