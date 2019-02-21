2019/02/21 | 11:57

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شجرة مقدسة في شارع مطار بغداد الدولي تعرف عليها

العراقمنوع

شجرة مقدسة في شارع مطار بغداد الدولي تعرف عليها

الخميس 21 فبراير 2019 - 11:17

شجرة ساكورا

أعلنت أمانة بغداد، المباشرة بزراعة خمس أشجار مقدسة لدى اليابانيين على طريق مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للأمانة تلقت "الغدير" نسخة منه، ان "السفارة اليابانية أهدت بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار التابعة لأمانة بغداد "5"اشجار تدعى باليابانية "ساكورا" وهي من الاشجار المقدسة لديهم وتعد من أجمل الاشجار في العالم لزراعتها على طريق مطار بغداد الدولي مع تأمين الرعاية اللازمة لها على مدار السنة".



وأشار البيان الى انه "وفي حال نجاح زراعة هذا النوع من الأشجار وتحملها الظروف المناخية للعاصمة ستقوم الملاكات الزراعية في بلدية المنطقة الخضراء بتكثيرها".



انتهى .



م ك

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