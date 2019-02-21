2019/02/21 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش في منطقة أبي صيدا في ديالى ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش في منطقة أبي صيدا في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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