2019/02/21 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي، على رفضها مجدداً مشاركة وزير خارجية البحرين وممثلي النظام العربي الرسمي في مؤتمر وارسو، لما له من مخاطر على صعيد تصفية القضية المركزية للأمة العربية فلسطين من خلال الترويج لما يمسى بـ”صفقة القرن”.وشدد التجمع القومي في بيان أصدره، على رفضه التام أيضاً لكل المحاولات الرامية إلى إحداث أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة رفض في البحرين: لا للتطبيع مع “الصهاينة القتلة المجرمين” alansaar.

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