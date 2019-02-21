كاتب إسرائيلي يكشف قيام الأمن الصهيوني بإخفاء آلاف الوثائق عن الجرائم بحق الفلسطينيين

2019/02/21 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف الكاتب الإسرائيلي آساف شاليف، عن قيام الاجهزة الأمنية الصهيونية, بإخفاء المعلومات وآلاف الوثائق عن المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني في الأرشيف.وقال شاليف، وهو صحفي إسرائيلي مقيم في أميركا, إنه “يوجد 300 ألف ملف مخفي، تبدأ الوثائق من القرن التاسع عشر، وصولاً لمذبحة دير ياسين، وانتهاء بمجموعات «الفهد الأسود»، ما يطرح التساؤل عن […]

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