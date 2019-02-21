اعتقال عدد من المتهمين بـ”التزوير والمخدرات والإرهاب” في بغداد

2019/02/21 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت القوات الامنية، الخميس، من اعتقال 5 متهمين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لاعلام عمليات بغداد، تلقى “ناس نسخة منه، اليوم (21 شباط 2019)، أن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من اعتقال متهم ضمن منطقة زيونة بالقرب من دائرة الجوازات حيث ضبط […]

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