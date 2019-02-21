البناء: سنستضيف عبد المهدي في البرلمان لتبيان موقف الحكومة من التواجد الامريكي في العراق

2019/02/21 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب عن تحالف البناء، اليوم الخميس، أن تحالفه والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي منه.وقال منصور البعيجي، في بيان، إن "على الحكومة متمثلة بعبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا التواجد الامريكي هل هي من طلبت هذا التواجد او لا خصوصا بعد تصريح السفارة الامريكية الذي اعلنته بان تواجد قواتهم بطلب الحكومة العراقية، وخروجهم مرهون بطلب من الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "على الحكومة ايضا ان تأخذ بعين الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للتواجد الامريكي على اراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع، من خلال إبلاغ الجانب الأمريكي بالخروج من اراضينا بأسرع وقت دون اي قيد او شرط، والالتزام بالاتفاقية الامنية التي خرجت بموجبها القوات الامريكية وهم خرقوها من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدموا اي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر".

وقال البعيجي، أن "الخراب الذي سببه الامريكان عند دخولهم العراق عند سقوط النظام البائد قد انتهى ولن نسمح بعودته ثانية"، مشددا بالقول، "على الحكومة العراقية استيضاح موقفها الرسمي من هذا التواجد والقواعد الامريكية".

وبين، أن "كانت عاجزة على ان تخرج القوات الامريكية عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل قبة البرلمان ضد هذا التواجد، لاتخاذ كافة الاجراءات لاخراج القوات الامريكية والاجنبية من اراضينا ومهما كان عنوان تواجدها لن نسمح به".



انتهى/ ع

اكد النائب عن تحالف البناء، منصور البعيجي، اليوم الخميس، أن تحالفه والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي منه.

وقال البعيجي، في بيان، إن "على الحكومة متمثلة بعبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا التواجد الامريكي هل هي من طلبت هذا التواجد او لا خصوصا بعد تصريح السفارة الامريكية الذي اعلنته بان تواجد قواتهم بطلب الحكومة العراقية، وخروجهم مرهون بطلب من الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "على الحكومة ايضا ان تأخذ بعين الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للتواجد الامريكي على اراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع، من خلال إبلاغ الجانب الأمريكي بالخروج من اراضينا بأسرع وقت دون اي قيد او شرط، والالتزام بالاتفاقية الامنية التي خرجت بموجبها القوات الامريكية وهم خرقوها من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدموا اي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر".

وقال البعيجي، أن "الخراب الذي سببه الامريكان عند دخولهم العراق عند سقوط النظام البائد قد انتهى ولن نسمح بعودته ثانية"، مشددا بالقول، "على الحكومة العراقية استيضاح موقفها الرسمي من هذا التواجد والقواعد الامريكية".

وبين، أن "كانت عاجزة على ان تخرج القوات الامريكية عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل قبة البرلمان ضد هذا التواجد، لاتخاذ كافة الاجراءات لاخراج القوات الامريكية والاجنبية من اراضينا ومهما كان عنوان تواجدها لن نسمح به".



انتهى/ ع

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