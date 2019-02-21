2019/02/21 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،صباح اليوم الخميس، مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري للتباحث حول الاوضاع في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع الهيئة السياسية للتيار الصدري مستجدات الاوضاع في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع الهيئة السياسية للتيار الصدري مستجدات الاوضاع في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).