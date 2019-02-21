تحديد موعد المؤتمر الثاني لتنمية الاقتصاد العراقي

2019/02/21 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استضافت الامانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي الثاني لعام 2019 المزمع عقده نيسان القادم في العاصمة بغداد وستنظمه شركة سيم كومباني الهولندية.

وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء ان "الإجتماع الذي ترأسه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، كاظم الحسني، ناقش محاور دعم القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة".وأضاف "تضمنت المحاور النواقص التشريعية الخاصة بالصناعة منها القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومقترحات تطويرها، ومشاكل ومعوقات الشركات الصناعية الصغيرة والكبيرة".كما ناقش الاجتماع "بيئة الاعمال ومستوى التسهيلات الحكومية والاجراءات الحدودية لحماية الصناعة المحلية".من جانب آخر بحث المجتمعون محاور دور السياسات الاقتصادية الكلية في تعزيز التنمية الصناعية في العراق، ووضع صياغة جديدة لجذب القطاعات الصناعية الخاصة وتحديد البضائع والاستيرادات وامكانية تعويضها بالمنتج المحلي.انتهى

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