متظاهرو ديالى يطالبون بحل مجلس المحافظة

2019/02/21 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} خرج العشرات من أهالي بعقوبة مركز محافظة ديالى، اليوم الخميس، في مظاهرة مطالبة بحل مجلس المحافظة مؤكدين أنها "فقدت الشرعية".

وحمل المتظاهرون لافتات خلال المظاهرة كتب عليها "كلا للفساد، وممثلونا بين فاسد مصوت ومنتفع صامت وجاهل مخدوع"، وكتب على أخرى "موازنة 2019 لن تسرق كما سرقت سابقاتها، سارقوا ديالى لا يمكن أن يكونوا حماتها".وطالبوا الحكومة الاتحادية "بحل مجلس محافظة ديالى لفقدانه الشرعية".



ودعا المتظاهرون في وقت سابق بقدوم رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، لـ"محاسبة الفاسدين" وإلغاء قرار تنصيب النائب الفني للمحافظ المنتخب من قبل المجلس، محمد قتيبة البياتي، متهمين إياه بـ"الفساد"، فيما يؤكد المتظاهرون أنهم لن يتوقفوا حتى تنفيذ مطالبهم.انتهى

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