مانشستر يونايتد يستعد لإحباط آمال ليفربول في الفوز بلقب الدوري الانجليزي

2019/02/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستعد مانشستر يونايتد على القيام بدور مهم لحسم لقب الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك فريق المدرب أولي جونار سولشار، كلمة حاسمة في تحديد البطل بدءاً من مواجهة ليفربول بإستاد أولد ترافورد.ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة بفارق الأهداف أمام ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب، ولدى كل منهما 65 نقطة بفارق 14 نقطة عن يونايتد صاحب المركز […]

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