مركز قانوني: هكذا ينجح مجلس مكافحة الفساد.. ونمتلك وثائق تدين الفاسدين

2019/02/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مركز العراق للتنمية القانونية، الخميس، أن مسؤولية القضاء على الفساد تقع على أكثر من جهة، مُبيِّناً أن المركز يدعو للعمل وفق منظومة متكاملة من أجل تحقيق التقدم في هذا الجانب.

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