البناء: سنستضيف عبد المهدي في البرلمان حول التواجد الامريكي بالعراق

2019/02/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء، منصور البعيجي، الخميس، أن تحالفه والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف

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