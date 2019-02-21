الديمقراطي الكوردستاني يقلل مما حدث في برلمان كوردستان: لن تتوقف المفاوضات

2019/02/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قلل عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيشتوان صادق يوم الخميس من تأثير اختيار هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان على سير المفاوضات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وقال صادق في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في العاصمة اربيل ، ان "ما حدث لن يكون سببا في لتوقف المفاوضات والحوارات".

واضاف "نأمل ان تستمر الحوارات، ونأمل ايضا بان تتم معالجة جميع الخلافات".

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