انباء تفيد بمطالبة الاتحاد الوطني بمنصب رئيس اقليم كوردستان

2019/02/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداولت مواقع الكترونية، وصفحات مقربة من الاتحاد الوطني الكوردستاني معلومات تفيد برغبة الحزب الحصول على منصب رئيس اقليم كوردستان بعد ما حدث خلال جلسة يوم الاثنين ومضي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اختيار رئاسة جديدة لبرلمان الاقليم.

وتفيد المعلومات التي سربتها تلك المواقع والصفحات ان الاتحاد الوطني لم يعد يريد منصب رئيس البرلمان وسيرفع من سقف مطالبه في المفاوضات المقبلة مع الحزب الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.

وتشير المعلومات الى ان الاتحاد الوطني يرغب بتسلم منصب رئيس اقليم كوردستان بدلا من رئاسة البرلمان.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز الاول في الانتخابات التشريعية التي جرت في الاقليم بمطلع ايلول الماضي قد اعلن ترشيحه نيجيرفان بارزاني النائب الاول للحزب لمنصب رئيس الاقليم، ومسرور بارزاني مستشار مجلس امن كوردستان لرئاسة الحكومة.

أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء عن تراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة، فيما طالب ببدء جولة جديدة من المفاوضات، كشف انه سيكون له "طرح مغاير" بما يخص توزيع الرئاسات في كوردستان.

وانتخب برلمان كوردستان الاثنين 18-2-2019 مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فالا فريد رئيسة مؤقتة له، وسط خلافات بين قطبي السياسة الكوردية بعد نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية للإقليم.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي هيمن هورامي خلال الجلسة يومها "منصب رئيس البرلمان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن لعدم التوصل إلى اتفاق معه حتى الآن رشحنا فالا فريد بشكل مؤقت".

وشهدت الجلسة مقاطعة من قبل الاتحاد الوطني بسبب اشتراطه معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين، في 5 من الشهر الجاري.

وأضاف هورامي أنه بمجرد التوصل إلى تسوية مع الاتحاد الوطني فـ"سوف تنسحب مرشحتنا من رئاسة البرلمان".

إلا ان المتحدث باسم الحزب شيخ لطيف شيخ عمر قال للصحفيين عقب اجتماع موسع عقده يوم الاربعاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية إن "الحزب سيدخل جولة جديدة من المفاوضات بعد اختيار رئاسة برلمان كوردستان وما اعقبها من احداث"، مردفا بالقول "سنستأنف المفاوضات من البداية مرة اخرى".

واضاف انه "عند المفاوضات على المناصب مرة اخرى سيكون لنا حديث اخر وموقف مختلف عن الجولة الاولى السابقة".

وتابع شيخ عمر ان "المرحلة التي نمر بها مرحلة جديدة خاصة بعد اختيار رئيس البرلمان من دون الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مشيرا الى انه "سيكون لدينا طرح مغاير بما يخص الرئاسات خلال جولات المفاوضات المقبلة".

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