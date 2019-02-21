بعد إعدام 9 معارضين ..غضب مصري ضد السيسي: “الظلم لن يدوم”

2019/02/21 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..بعد أن نفذت مصلحة السجون في مصر حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين؛ بتهمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في 29 يونيو 2015، شهد التواصل الاجتماعي، غضب كبير وانتقادات واسعة للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، قائلين :”الظلم لن يدوم”.وجاء تنفيذ هذه الإعدامات عقب مطالبات عربية وغربية لإيقاف تنفيذ الحكم، وتأكيدات […]

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