2019/02/21 | 12:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/… أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الخميس، بأن أربعة من عناصر عصابات “ داعش” الإجرامية قُتلوا غربي المحافظة.
وقال المصدر في تصريح, إن “القوات الامنية رصدت عجلة دفع رباعي لعصابات داعش الاجرامية في منطقة صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، وقامت بمتابعتها واستهدافها بأسلحة مختلفة ، ما ادى الى مقتل جميع من […]
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وقال المصدر في تصريح, إن “القوات الامنية رصدت عجلة دفع رباعي لعصابات داعش الاجرامية في منطقة صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، وقامت بمتابعتها واستهدافها بأسلحة مختلفة ، ما ادى الى مقتل جميع من […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تقتل أربعة “دواعش” غربي الانبار alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تقتل أربعة “دواعش” غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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