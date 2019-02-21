2019/02/21 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الخميس، بأن أربعة من عناصر عصابات “ داعش” الإجرامية قُتلوا غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح, إن “القوات الامنية رصدت عجلة دفع رباعي لعصابات داعش الاجرامية في منطقة صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، وقامت بمتابعتها واستهدافها بأسلحة مختلفة ، ما ادى الى مقتل جميع من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تقتل أربعة “دواعش” غربي الانبار alansaar.

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