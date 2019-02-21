الاراضي المحتلة| دعوات للنفير العام بكافة ميادين فلسطين لنصرة المسجد الأقصى

2019/02/21 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة "أبناء القدس في المنافي والشتات" الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في كافة الشوارع والميادين الرئيسية يوم الجمعة المقبلة نصرة للمسجد الأقصى المبارك

اللجنة طالبت في

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