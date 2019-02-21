الانبار|| عمليات الجزيرة تستلم من

2019/02/21 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من استلام 151 عنصرا من داعش اغلبهم متورطين بعمليات ارهابية في البلاد

قيادة العمليات اوضحت ان

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