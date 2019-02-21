2019/02/21 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال متهم عراقي لدى محاولته تهريب عملة عراقية مزورة بقيمة خمسة ملايين دينار

21/02/2019 12:13:00 PM |

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واع / مكتب البصرة / ع .ح

اعتقلت شرطة الجمارك في البصرة، الخميس، متهم عراقي لدى محاولته تهريب عملة عراقية مزورة بقيمة خمسة ملايين دينار داخل منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مفرزة من شرطة الجمارك في المنطقة الرابعة ألقت القبض خلال القيام بواجبها في صالة المسافرين الوافدين داخل منفذ الشلامجة الحدودي الواقع في قضاء شط العرب على متهم عراقي حاول تهريب مبلغ مزور إلى العراق".

وأضاف أن "المفرزة ضبطت بحوزة المتهم خمسة ملايين دينار مزورة من فئة 25 ألف دينار".

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