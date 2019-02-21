قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق مقاتلين من داعش

2019/02/21 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصطفى بالي المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من مقاتلي التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية آخر بقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في منطقة وادي نهر الفرات والتي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

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