الناشطة الصغيرة تناقش تغير المناخ

2019/02/21 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجلس الناشطة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة، وسط عشرات المسؤولين الدوليين المهتمين بقضية المناخ.جريتا ثونبرج..



فتاة سويدية ترسم ملامح الجدية على وجهها، في مؤتمر تستضيفه مدينة بروكسل لمناقشة قضية الاحتباس الحراري، حيث التقطت عدسة رويترز تلك الصورة.

هذه الفتاة الشقراء نجحت في مواقف سابقة أن تلفت نظر المصورين لحضورها، حين اعتصمت وتظاهرت، وجابت عواصم عالمية للتحذير من الاحتباس الحراري ومستقبل الأرض، ما دفع غيرها من الشباب إلى التضامن معها في هذه المواقف.

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