في البصرة.. تشكيل لجنة لتحويل الاجراء اليوميين الى عقود

2019/02/21 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني اليوم الخميس، عن صدور امر اداري للموافقة على تشكيل لجنة تتولى تنفيذ تحويل الاجراء اليوميين المستمرين بالخدمة الى عقود.وقال

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