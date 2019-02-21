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بالوثيقة..



الحكومة توعز لذي قار بالتريث بأوامر التعيينات..



اطلع على الاسباب

العراقسياسة

بالوثيقة..



الحكومة توعز لذي قار بالتريث بأوامر التعيينات..



اطلع على الاسباب

الخميس 21 فبراير 2019 - 11:53

وثيقة مجلس الوزراء

حصلت الغدير على وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تنص على قرار يدعو حكومة ذي قار المحلية، الى التريث في اصدار الاوامر الادارية الخاصة بتعيينات المحافظة الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2016.

ووفقا للوثيقة: فان القرار جاء لفسح المجال امام اللجنة لمراجعة وتدقيق اجراءات التعيينات بما يتلاءم مع التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن.وحسب الوثيقة، فان اللجان المختصة ستقوم باجراء و زيارات ميدانية لمحافظة ذي قار للفترة من السابع عشر من شباط الحالي وحتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه للاطلاع على جميع الاوليات المتعلقة بهذا الموضوع. انتهى .



م ك

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