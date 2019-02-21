النفط يقترب من تسجيل أعلى سعر له في 2019

2019/02/21 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام 2019، الخميس، مدعومة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي حال دون صعودها أكثر.وفي الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 57.39 دولار للبرميل، مرتفعة 23 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة وفق أحدث […]

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