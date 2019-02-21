عراقي يروي قصة لجوء محفوفة بالمخاطر: حاولت مراراً.. ووصلت في صندوق شاحنة

2019/02/21 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كان العراقي عزيز حنا على وشك دفع المال للمهربين لإيصاله وأسرته إلى بريطانيا عبر القنال الانجليزي في قارب مطاطي، لكن عندما علم أن أصدقاءه كانوا على وشك الموت، أعاد التفكير في الأمر.وفي تفاصيل القصة التي رواها عزيزلـ “سو ميتشل”، الصحفية في “بي بي سي”، وتابعها “ناس” اليوم (21 شباط […]

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