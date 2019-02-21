8 ملفات هيمنت على النقاشات العراقية منذ مطلع شباط الحالي!

2019/02/21 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هيمنت ثمانية ملفات بشكل أساس، على اهتمامات الشارع العراقي منذ بداية شباط، وفق ما تكشفه الكلمات الاكثر تداولاً منذ مطلع الشهر.وتداول العراقيون بشكل مكثف مفردات (العدس، نقيب المعلمين، الصبات، MBC عراق، معرض الكتاب، الكمأ، القوات الاميركية، والمقرات الوهمية) كأكثر الملفات إثارة للجدل والنقاش.“سخرية من المنحة السخية!” وبحسب متابعة فريق […]

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